”Код да Вінчі” обсвистали в Каннах

Довгоочікуваний фільм "Код да Вінчі" по однойменному роману Дена Брауна, яким вчора відкрився 59 Міжнародний кінофестиваль у Каннах, викликав розчарування у критиків і глядачів. "Фільм дуже затягнутий і втомливий, а його кінцівка розчаровує. Низький інтелектуальний рівень картини робить смішним той страх, який відчуває перед цим фільмом Ватикан", - основні думки в рецензіях кінокритиків і думках рядових глядачів. Сьогодні демонстрація "Коду да Вінчі" починається відразу в кінотеатрах 70 країн. До списку цих країн не входять Сирія, Йорданія, Ліван і Єгипет, що заборонили показ фільму. Бюджет "Коду да Вінчі" склав 125 млн. дол., які творці фільму планують зібрати за перший тиждень прокату. Всього ж продюсери "Коду да Вінчі" мають намір зібрати в прокаті до 500 млн. дол.

На прес-конференції після прем`єрного показу фільму курйозів було більше, ніж достатньо. Кореспондент з Греції запитав у режисера фільму Рона Ховарда ("Аполлон 13", "Ігри розуму", "На прізвисько "Попелюшка"), чому в одному з кадрів фільму на фасаді Лувру висить афіша, де ім`я "Monna Lisa" написане з двома "n"? "Чесно кажучи, я не пам`ятаю. Я не помітив, що там було написано", - зніяковівши, відповів режисер. А на питання іншого репортера, чи вірить сам Р.Ховард в те, що Христос одружувався на Магдалині, режисер відповів: "Я не знаю - мене в ті часи ще на світі не було!", - повідомляє Бі-бі-сі.

Виконавець головної ролі Том Хенкс (професор Роберт Ленгдон) намагався довести, що книга Д.Брауна - просто приголомшлива історія, до якої не варто відноситися дуже серйозно. Виконавці ще двох головних ролей - Одрі Тоту і Жан Рено - прагнули просто мовчати.

Книгу "Код да Вінчі" та однойменний фільм супроводжують безперервні скандали. Так недавно було закінчено судовий розгляд із звинуваченням Д.Брауна в плагіаті, вслід за чим петербурзький учений подав ще один аналогічний позов на автора "Коду". Ватикан різко висловився проти демонстрації стрічки, підкресливши, що вона спотворює історію релігії. За словами голови Папської ради з культури французького кардинала Поля Пупара, американський бестселер зловживає незнанням католицької віри і деякими моментами православ`я. Не дивлячись на це, в католицьких Іспанії, Італії і Мексиці квитки на фільм розкуплені повністю.

Патріархія Грузії критикувала роман Д.Брауна і однойменний фільм. "Ми хочемо сказати християнам, яких цікавить думка церкви: зміст книги входить у суперечність з християнством", - сказали в патріархії. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що книга і фільм лише шкодять розвитку християнства. "Дивитися можете, якщо ви духовно сильні і можете протистояти. А якщо ви слабкі - не дивитеся, щоб не спокушатися", - сказав він.

Заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату Всеволод Чаплін відзначив, що книга і фільм "Код да Вінчі" - продукти масової культури, які не несуть нічого нового. Православні єпископи Молдавії на чолі з митрополитом Кишинівським і всієї Молдови Владимиром засудили майбутній показ фільму в кінотеатрах Кишинева.

Нагадаємо, що ключовою ідеєю роману "Код та Вінчі" є міф про те, що Магдалина народила дітей від Христа, нащадки яких стали засновниками династії Меровінгов. А Ватикан ретельно приховує цю таємницю.

РБК-Україна