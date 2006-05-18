Донецька облрада надала російській мові статус регіональної

Сьогодні сесія Донецької обласної ради ухвалила рішення про надання російській мові на території області статусу регіональної.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» це рішення проголосували 115 депутатів із 133 присутніх на сесії.

Відповідно до ухваленого рішення, російську мову можна використовувати "на території Донецької області, разом з державною українською мовою, як мову роботи, діловодства, документації і взаємостосунків населення, державних, громадських органів, підприємств, установ і організацій, а також освіти, науки і культури".

Як повідомляв УНІАН, 5 травня виконуючий на той час обов`язку голови Донецької обласної державної адміністрації Сергій ДЕРГУНОВ завірив, що власті області не мають наміру надавати російській мові статус регіональної, як це зробили в Харкові, Луганську і Севастополі.

"Я в жодному законі не прочитав, що таке регіональна мова. Існує Конституція України, і в ній вказано, що державною мовою є українська мова", - зазначив С.ДЕРГУНОВ. При цьому він підкреслив, що тему мови піднімають деякі політичні сили виключно під час передвиборчої кампанії.

Довідка УНІАН. 25 і 26 квітня Луганська обласна рада і Севастопольська міськрада ухвалили рішення про надання російській мові статусу регіональної, відповідно, в області і місті.

Ще раніше, 6 березня 2006 року, за надання російській мові статусу регіональної в Харкові проголосували депутати Харківської міської ради.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення Міністерству юстиції України і Генеральній прокуратурі вивчити питання про відповідність законодавству рішень ряду місцевих рад про надання російській мові статусу регіональної.