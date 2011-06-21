Янукович узяв курс на НАТО?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нарощує співпрацю з НАТО активніше, ніж його попередники.

Про це пише сьогодні газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 98 від 21 червня), посилаючись на наявний в її розпорядженні графік заходів щодо співпраці в рамках комісії Україна–НАТО (КУН) на 2011 рік.

"Перша версія документа була схвалена країнами Альянсу і Києвом 23 лютого 2011 року – за день до того, як Кабінет українського прем`єра Миколи АЗАРОВА затвердив "Річну програму співпраці Україна–НАТО" (її деталі не розголошувалися). 23 травня до графіка були внесені зміни. Оновлену версію документа підписав заступник генсека НАТО з політичних питань Джеймс АППАТУРАЙ", - пише газета.

Згідно з планом, на 2011 рік заплановано 64 заходи в рамках КУН. З документа виходить, що українська влада й представники Альянсу за закритими дверима обговорюють вельми чутливі для Москви питання: безпека в Чорноморському регіоні й майбутнє дислокованого в Криму Чорноморського флоту РФ, ПРО, Придністровське врегулювання, енергетичну й економічну безпеку України, реформування її розвідувальних структур.

"У плані значиться навіть такий пункт, як обговорення зовнішньополітичної стратегії України, - цій темі присвячено дві зустрічі в рамках КУН у червні: на першій передбачається обговорити загальні принципи зовнішньої політики України, а на другій – проект стратегії", - повідомляє "КоммерсантЪ-Украина".

За інформацією газети, про активізацію взаємодії Києва й НАТО в Москві відомо. "Для нас дії України на натовському напрямку не до кінця прозорі. У кроках Києва ми бачимо непослідовність. Вони нам говорять одне, а роблять інше. Це сумно, й ми на це реагуватимемо", – цитує газета слова голови комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Костянтина КОСАЧОВА.

"Документ свідчить про повну несамостійність України при формуванні її зовнішньої політики. Все це слабо асоціюється з проголошеним її керівництвом позаблоковим статусом і відмовою від інтеграції в НАТО", - цитує газета ще одне високопоставлене джерело в російських владних структурах.

Представники української влади визнають своє розчарування політикою Росії щодо України. "У нас була ілюзія, що якщо у відносинах із РФ зняти ключові подразники на зразок визнання Голодомору геноцидом, планів вступу до НАТО, небажання продовжувати присутність Чорноморського флоту, то все налагодиться. Але цього не відбулося. Москва хоче, щоб ми знаходилися в її орбіті й ще за це їй же й доплачували. Узяти хоча б Митний союз. Нас туди дуже дивно звуть. Нам не говорять, що ми від цього виграємо, а вказують на те, що втратимо й які санкції будуть, якщо відмовимося до нього вступати й, не дай Бог, створимо зону вільної торгівлі з ЄС", - цитує "КоммерсантЪ" високопоставлене джерело в українському уряді.