У Москві Києву натякнули, як сподобатися Газпрому

Україна і РФ не до кінця використовують потенціал своїх ГТС для транспортування газу до Європи.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи Російського газового товариства (РГТ), про це президент РГТ, віце-спікер Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ сказав на зустрічі експертів Російського газового товариства і Національної газової спілки України.

«Сьогодні існує істотний невикористаний потенціал газотранспортних систем Росії і України для здійснення подачі газу до країн Євросоюзу. І в спільних інтересах обох країн стимулювати зростання споживання газу в Європі і задовольняти цей попит», - сказав В.ЯЗЄВ.

Досягнення цілком очевидних економічних цілей, на думку парламентарія, ускладнюється деякими політичними чинниками і нестабільністю правового поля у Європі в цілому.

На його думку, пріоритетними завданнями в енергетичних стратегіях Росії і України повинні бути енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності.

«Газова галузь є як об`єктом, так і інструментом енергоефективності. І ми чудово розуміємо, наскільки важливо знижувати енергетичні витрати на транспортування природного газу і наскільки близькі технічно наші можливі рішення. Очевидною є необхідність співпраці в дегазації вугільних пластів і корисному використанні одержуваного при цьому метану», - сказав він.

В.ЯЗЄВ також назвав хорошою областю для співпраці використання природного газу як моторного пального.

На його думку, основними темами до кінця цього року і на 2012 рік є розширення розробок в області транспорту газу, оптимізація витрат на його транспортування і зберігання, зниження викидів парникових газів.

В.ЯЗЄВ також вважає, що корисним є і розповсюдження позитивного досвіду кращих підприємств газової галузі, особливо в області інноваційного розвитку. Спільними зусиллями російських і українських експертів може бути виконаний аналіз програм і проектів модернізації об`єктів газового транспорту, особливо на маршруті поставок російського газу через Україну до країн Євросоюзу, вважає він.

Віце-спікер підкреслив, що газовим галузям Росії і України доведеться працювати в умовах змінного політико-правового поля. У Росії розробляються нові законопроекти і нормативно-правові акти, уточнюється Генеральна схема розміщення об`єктів газової галузі. Російські учасники газового ринку уточнюють свої стратегії в умовах набуття чинності в Євросоюзі «третім енергетичним пакетом». Правові умови для енергетики України також змінюються під впливом ряду міжнародних зобов`язань, зокрема щодо Енергетичного співтовариства, і законів, що приймаються, додав він.

За підсумками зустрічі В.ЯЗЄВИМ і головою НАК «Нафтогаз України» Євгеном БАКУЛІНИМ підписано меморандум, до якого ввійшли пропозиції, висловлені експертами.

Довідка УНІАН. За даними Gazprom Data Book 2010, Росія минулого року експортувала близько 220 млрд. кубометрів газу, майже 150 млрд. з яких - до країн Європейського союзу.