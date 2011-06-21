Суд заборонив масові заходи у Львові 22 червня

Сьогодні Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення заборонити проведення масових заходів у місті 22 червня. Про це повідомила УНІАН начальник юридичного управління Львівської міської ради Гелена ПАЙОНКЕВИЧ.

«Суд задовольнив позов міської ради і заборонив проводити у Львові 22 червня заходи, звісно, окрім тих, які передбачено розпорядженням міського голови та голови обласної державної адміністрації», - повідомила Г.ПАЙОНКЕВИЧ.

«Третьою стороною на боці позивача виступила ЛМУ ГУМВС», - повідомила представник від міської ради Юлія САВКА.

Нагадаємо, 20 червня Львівська міська рада підготувала позов до суду, аби заборонити заходи 22 червня. Як повідомила начальник юридичного управління Г.ПАЙОНКЕВИЧ, позов було скеровано, оскільки міська рада отримала дві заявки на проведення заходів у Львові 22 червня у однаковий час і одному місці.

Перші заявки надійшли від Комітету «Євреї проти антисемітизму» та громадської організації «Євреї проти Гурвіца», а також громадської організації «Сокіл». Загалом у справі розглядали заявки 9 організацій та об’єднань: організація «Євреї проти антисемітизму», організація «Сокіл», ЛОО ПП «Наша Україна», ЛОО ПП «Українська національна асамблея», ВГО «Руський рух України», Львівське міське відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, ЛОО ПП «Україна соборна», ВГО «За Україну, Білорусь і Росію», Партія Сталіна.