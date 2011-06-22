Адвокат: Кучма не становив небезпеки

Екс-майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО керувався особистими інтересами, записуючи розмови колишнього Президента України Леоніда КУЧМУ у його службовому кабінеті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Печерського районного суду Києва, який розглядає скаргу Л.КУЧМИ на закриття Генеральною прокуратурою кримінальних справ проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, заявив адвокат екс-президента Віктор ПЕТРУНЕНКО.

«Здійснюючи записи у кабінеті першої особи держави, МЕЛЬНИЧЕНКО керувався особистими цілями і мотивами… Ніякого усунення небезпеки для суспільства і держави не відбувалося за відсутністю такої небезпеки», - сказав В.ПЕТРУНЕНКО.

За словами адвоката, аналіз фактів у сукупності з отриманими, у тому числі із ЗМІ, даними, свідчить, що у тодішнього генерального прокурора Святослава ПІСКУНА не було підстав для закриття кримінальних справ, порушених проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Також В.ПЕТРУНЕНКО зазначив, що Генпрокуратура на час закриття кримінальної справи не дослідила усіх обставин, не встановила усіх осіб, які могли бути причетні до здійснення М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ записів у кабінеті Л.КУЧМИ.

Виходячи з викладеного, адвокати Л.КУЧМИ просять суд визнати незаконною і скасувати постанову генпрокурора С.ПІСКУНА від 1 березня 2005 року та направити кримінальні справи до Генпрокуратури для відновлення досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА у 2001 та 2004 роках порушувалися кримінальні справи за підозрою в перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів.

1 березні 2005 року вони були закриті. У постанові генерального прокурора дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися як такі, що були обумовлені гострою потребою (запобіганням вчиненню злочинів).

1 червня 2011 року Л.КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням поновити справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Пізніше Л.КУЧМА також направив до Печерського райсуду Києва скаргу на постанову генпрокурора про закриття справ проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, вимагаючи визнати її незаконною і скасувати.

Суд розпочав розгляд цієї скарги сьогодні, 22 червня.