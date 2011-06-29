Азаров вважає, що його рішення для країни важливіші, ніж його мова

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що його рішення для країни важливіші, ніж те, якою мовою він розмовляє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в програмі Tkachenko.ua на каналі «1+1», відповідаючи на питання, чому спілкування відбувається російською мовою.

М.АЗАРОВ також наголосив, що спілкується з ведучим у неформальній обстановці – у садочку будівлі Кабінету Міністрів.

«Мабуть, нашим громадянам дуже важливо, аби прем`єр-міністр добре володів ситуацією в країні, приймав правильні рішення. А це залежить, напевне, не від того, якою мовою я спілкуюся, особливо неформально, а від того, наскільки у мене правильно налаштовані думки, знання, досвід», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що вдосконалює свою українську і вже чув компліменти з приводу своїх офіційних виступів державною мовою.

Також прем`єр наголосив, що уряд робить зусилля для розвитку української мови, кінематографу і видання книжок українською мовою.

«А те, що російська мова нині не утискується, – це втішно. Це створює умови для безконфліктності в нашому суспільстві, усуває марну дискусію про те, яка мова важливіша», - відзначив він.

У цьому контексті М.АЗАРОВ нагадав, що при колишньому уряді приймалися рішення, які зобов`язували школярів у російськомовних регіонах на змінах розмовляти українською мовою. «Це що, нормально? Мабуть, ненормально», - переконаний М.АЗАРОВ.