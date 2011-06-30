Луценко заявляє, що у нього «описали все, що було»

Відшкодування начебто завданих збитків державі не є метою Гененеральної прокуратури, а її метою є «закрити ЛУЦЕНКА», заявив під час перерви у засіданні Печерського райсуду Києва екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи інформацію Генпрокуратури про накладення арешту на його майно, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що не знає точно, на яке саме майно було заарештовано.

«Я не знаю точно, на що. Все, що було – все описали, а саме - чотирикімнатну квартиру в центрі Києва і, здається, три автомобілі, які належать мені, дружині і сину. Але якщо у цьому проблема відшкодування, то її не існує. У мене, звичайно, немає таких грошей, але декілька народних депутатів заявили готовність відшкодувати ці збитки. Однак питання не в цьому. Їм потрібен ЛУЦЕНКО, а не відшкодування», - сказав екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, на брифінгу, заступник генерального прокурора Михайло ГАВРИЛЮК заявив, що на частину майна екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у ході досудового слідства накладено арешт.

Як нагадав М.ГАВРИЛЮК, згідно з позовом, який МВС пред`явило Ю.ЛУЦЕНКУ, збитки, заподіяні ним державі, оцінюються в 978 тис. грн. Для забезпечення позову на частину майна і рахунки Ю.ЛУЦЕНКА накладено арешт на суму більш як 1,7 млн. грн.

Він зазначив, що процес виявлення майна, що належить обвинуваченим, продовжується, виявляється також майно, оформлене на родичів.