На деяких місцевих виборах результати будуть визнані недійсними

Комітет виборців України прогнозує, що на деяких місцевих виборах результати голосування будуть визнані недійсними.

Про це УНІАН повідомили в Комітеті виборців України за результатами оцінки спостерігачів КВУ за організацією і проведенням виборів станом на 12.30.

«На місцевих виборах залишається проблема організації голосування. Вже зараз можна прогнозувати, що на окремих місцевих виборах результати будуть визнані недійсними. Зокрема, для з`ясування обставин ситуації, що склалася з місцевими виборами в Хмельницькому, Генеральна прокуратура створила слідчу групу, яка виїхала на місце», - наголошується в повідомленні КВУ. (Сьогодні голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ повідомив, що в Хмельницькому виборці голосують тільки на виборах до Верховної Ради через відсутність виборчих бюлетенів із виборів до місцевих рад – УНІАН).

КВУ також зафіксував окремі спроби фальсифікації результатів виборів у декількох регіонах. Зокрема, на дільниці №148 територіального виборчого округу №43 в місті Дебальцеве Донецької області члени ДВК 25 березня о 18.00 поставили підписи під підсумковим протоколом, який був заповнений повністю без цифр з результатами голосування. Територіальний виборчий округ №221 – на дільницях №50 і №82 в Києві виборці не вкинули бюлетені в урну, а винесли їх з дільниць. Зупинити і наздогнати цих виборців спостерігачам не вдалося. У місті Городок Львівської області (ДВК №6 територіальний виборчий округ №119) відмінені вибори міського голови, оскільки в бюлетенях вже були проставлені позначки за одного з кандидатів.

Спостерігачі КВУ також відзначають, що із збільшенням інтенсивності голосування стало більше проблем, пов`язаних із неточностями в списках виборців.

Крім того, КВУ зафіксував випадки недопущення на дільниці спостерігачів і представників ЗМІ на ряду дільниць в Чернігівській, Харківській, Сумській, Луганській і Черкаській областях, а також в Автономній Республіці Крим і в Києві.