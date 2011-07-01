Наша Україна призначила зустріч потенційним політичним партнерам

«Наша Україна» надіслала опозиційним партіям запрошення на робочу зустріч політичних партнерів для координації дій у контексті підготовки до парламентських виборів 2012 року, яка має відбутися 12 липня у Києві.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі партії.

Запрошення направлено керівникам 17 партій, проте зустріч є відкритою для інших політичних сил, які виявлять готовність долучитися до спільної роботи, зазначається в повідомленні.

«Наша Україна» пропонує зробити робочу нараду публічною, щоб дати суспільству чіткий сигнал про здатність демократичних сил діяти злагоджено на захист вільного волевиявлення громадян.

Для обговорення запропоновано внести такі ключові питання, як:

- взаємодія опозиційних сил у підготовці та прийнятті демократичного законопроекту про вибори народних депутатів України;

- координація дій у контексті формування виборчих комісій, роботи національних спостерігачів, а також співпраці з міжнародними організаціями, які здійснюватимуть спостереження за виборчим процесом;

- можливе узгодження принципів участі представників опозиційних сил у балотуванні на мажоритарних округах.

«Цей перелік тем не є вичерпним. Він внесений виключно як основа для обговорення, жодним чином не обмежуючи ініціативи Вашої політичної сили», - йдеться у документі.

«Упевнені, що разом поділяємо розуміння важливості такого обговорення та якнайшвидшого вироблення таких підходів, які б дозволили захистити вільне волевиявлення людей і сприяли перемозі демократичних сил на майбутній виборах», - наголошується у запрошенні.

Зустріч пропонується провести 12 липня об 11.00 у приміщенні інформаційного агентства «Укрінформ» (вул. Б. Хмельницького, 8/16).