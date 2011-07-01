У неділю на Майдані люди Тимошенко проведуть флеш-моб

У неділю активісти Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода» проведуть флешмоб проти політичних репресій в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Акція відбудеться у Києві на Майдані Незалежності в неділю, 3 липня, о 12.00.

Члени «Батьківщини молодої» протестуватимуть «проти судилища під патронатом Адміністрації Президента над лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО в Печерському суді».

Учасники акції пройдуть вулицею Хрещатик, де роздаватимуть листівки із закликом: «Прийди до Печерського суду. Скажи НІ «кіреєвим!» Підтримай ЮЛЮ сьогодні – захисти свою свободу завтра!».