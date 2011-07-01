У неділю на Майдані люди Тимошенко проведуть флеш-моб
17:18, 01 липня 2011Політика
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Учасники акції пройдуть Хрещатиком
У неділю активісти Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода» проведуть флешмоб проти політичних репресій в Україні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».
Акція відбудеться у Києві на Майдані Незалежності в неділю, 3 липня, о 12.00.
Члени «Батьківщини молодої» протестуватимуть «проти судилища під патронатом Адміністрації Президента над лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО в Печерському суді».
Учасники акції пройдуть вулицею Хрещатик, де роздаватимуть листівки із закликом: «Прийди до Печерського суду. Скажи НІ «кіреєвим!» Підтримай ЮЛЮ сьогодні – захисти свою свободу завтра!».
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