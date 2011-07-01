Янукович ветував закон про амністію в 2011 році

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону «Про амністію в 2011 році».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ “відповідно до частини другої статті 94 Конституції України повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон України №3515-VI «Про амністію в 2011 році».

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про амністію". За ухвалення відповідного рішення проголосували 294 народних депутатів з 394, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачав звільнення від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими.

Зокрема, передбачалося звільнити осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми; жінок, вагітних; осіб, не позбавлених батьківських прав, які мають дітей, яким не виповнилося 18 років, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку; осіб, яких визнано інвалідами першої, другої чи третьої групи, а також хворими на активну форму туберкульозу, онкологічні захворювання тощо.

Планувалося, що під амністію потраплять також чоловіки та жінки, які досягли, відповідно, 60-річного та 55-річного віку; ветерани війни тощо.

Також передбачалося звільнити від покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років, якщо вони відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.