Янукович: з хабарями покінчимо як свого часу з рекетом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що влада нещадно каратиме чиновників-хабарників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед учасниками українсько-вірменського бізнес-форуму.

«Вибивати будемо. Хто лише попадеться під кулак - тільки бризки полетять, тільки бризки полетять. Ніякої пощади не буде, ніякої. Попався, стоїш на шляху розвитку бізнесу і економіки, збираєш цей корупційний податок – лише попадися. Попалася рука - з головою відірвемо. Я кажу про це абсолютно серйозно», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що з хабарництвом в Україні буде покінчено так само, як свого часу було покінчено з рекетом.

«Це було так: чітко, однозначно було сказано – рекету не буде. Причому, через два дні. Хтось попадеться – не втече – закопаємо. На цьому все закінчилося», - сказав Президент.

При цьому він зазначив, що бізнесмени, яких змушують давати хабарі, повинні інформувати про це відповідні органи.

«Бізнесмени, хочете платити - платіть. Не хочете платити – ось вам телефони, дзвоніть», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він пригадав свою роботу на посту губернатора Донецької області, і випадок, коли до нього приїхав заступник міністра внутрішніх справ Микола ДЖИГА, який не міг повірити, що за кілька днів можна покінчити з рекетом.

«Приїхав до мене з такими, як то кажуть, круглими очима, і говорить – ну, не може такого бути. Я кажу – поживи тут, і давай по області кола накручувати. Мені цікаво, знайдеш чи ні рекетирів. Я впевнений, що дуже скоро ти кричатимеш – де ви? Не знайдеш», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він відзначив, що в Україні небагато корупціонерів.

«3-4% людей, які на цьому роблять бізнес, заважають всій країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також Президент нагадав, що з 1 липня в Україні почали діяти нові антикорупційні закони.

«Поки люди адаптуються до цих законів - тому що багато хто відвик читати закони - звичайно, попадатимуться, звичайно, буде боляче, буде образливо. Але дуже скоро, я думаю, що ми звикнемо, ми вдосконалюватимемо цю систему», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.