Голова Євросуду не має права коментувати перспективи Тимошенко

Голова Європейського суду з прав людини Жан-Поль КОСТА заявляє, що не має права коментувати перспективи розгляду поданої до суду скарги екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки це суперечить принципам роботи європейського суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Я не маю права відповідати на це питання. Принцип європейського суду - ніколи не коментувати справи, які знаходяться в суді», - сказав Ж.-П.КОСТА.

Як повідомляв УНІАН, у червні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що звернулася до Європейського суду з прав людини щодо неправомірності порушення проти неї кримінальних справ.

Пізніше, коли почався судовий розгляд справи екс-прем’єра, Ю.ТИМОШЕНКО та її захист звернулися до Європейського суду з прав людини зі скаргою на дії судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА.