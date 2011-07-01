Тимошенко привітала голову МВФ з обранням

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО привітала нового директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін ЛАГАРД з обранням на цю посаду.

Про це повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Щирі вітання Крістін ЛАГАРД з призначенням головою МВФ. У мене залишилися теплі спогади від нашої зустрічі у Парижі у 2009 році", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомлялося, міністра фінансів Франції Крістін ЛАГАРД було обрано на посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду правлінням МВФ. К.ЛАГАРД вступає на посаду 5 липня 2011 року і обійматиме її п’ять років.