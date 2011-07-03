ЗМІ: Партію Мороза виключили з Соцінтерну

Соцпартію України виключили із Соціалістичного Інтернаціоналу.

Про це "Українській правді" повідомили учасники Ради Соцінтерну, яка відбулася 1-2 липня в Афінах.

Рада проходила під головуванням президента СІ, прем'єр-міністра Греції Георгія Папандреу і була присвячена новій хвилі демократії, спричиненій "весною народів" у Північній Африці.

Серед рішень цієї Ради, що ухвалені під впливом "арабської весни" було і видалення низки партій із лав Соцінтерну за невідповідність дій цих партій основоположним цінностям та принципам Інтернаціоналу.

Хоча чистка передовсім зачепила арабські країни, та і у Східній Європі дві партії викреслені із членів СІ. Це - Болгарська партія лівих соціал-демократів та Соціалістична партія України Олександра Мороза.