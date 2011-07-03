Джарти застеріг «буйні голови»

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ вважає політикою, закамуфльованою в релігію, спроби незаконно встановлювати уклінні хрести в регіоні й обіцяє жорстко присікати будь-які спроби поставити під загрозу міжнаціональну злагоду.

Про це він сказав, коментуючи спробу відновити знесений за рішенням суду хрест у районі Феодосії, повідомляє прес-служба Радміну Криму.

«Акція, що відбулася під Феодосією, потрібна лише призвідникам і їхнім замовникам, які прагнуть перетворити релігію на інструмент ненависті й розбрату», - заявив В.ДЖАРТИ.

За його словами, політичні діячі, які «намагаються розіграти карту релігійного протистояння, повинні чітко усвідомити - час, коли влада на подібні дії дивилася крізь пальці, пішов безповоротно».

«Будь-які спроби провокацій з метою дестабілізації громадсько-політичної ситуації в автономії присікатимуться швидко й жорстко. Застерігаю всі «буйні голови»: влада в Криму сильна, як ніколи, і будь-які спроби похитнути стабільність отримає адекватну й негайну відповідь», - сказав кримський прем'єр.

В.ДЖАРТИ також застеріг від спроб втягування в протистояння кримчан, особливо дітей.

Він заявив, що в Криму немає причин для виникнення міжнаціональних конфліктів.

Як повідомляв УНІАН, у травні представники козачих громад встановили на в'їзді до Феодосії уклінний хрест. Проти висловилися представники кримських татар. Уряд Криму направив позов до суду з вимогою демонтувати хрест. Госпсуд Криму в другій половині травня задовольнив його.

1 липня хрест було демонтовано й перевезено до храму Архангела Михаїла. Порядок забезпечували 200 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС і 100 співробітників «Беркута».

За повідомленням Головного управління МВС у Криму, 100 козаків 2 липня прийшли до храму, забрали хрест і пішли до місця, де він стояв до цього, щоб знову його встановити. Там уже перебували 150 співробітників міліції, з них 100 - «беркутівців».

МВС заявляє, що сутичка зав'язалася через спроби козаків прорвати міліцейський ланцюг. Після зіткнення 9 осіб звернулися по медичну допомогу.

Міліція стверджує, що керівники мерії Феодосії й кримської міліції домовилися з козаками відвезти хрест на територію храму Архангела Михаїла й передати «на відповідальне зберігання», поки збиратимуться документи для його законного встановлення.