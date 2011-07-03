Янукович і Азаров привітали Кличка-молодшого

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Володимира КЛИЧКА з перемогою у двобої з британським боксером Девідом ХЕЄМ.

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться: «Мільйони глядачів і уболівальників із різних країн світу були свідками непересічної події - Ви стали чемпіоном престижної міжнародної організації професійного боксу Світової боксерської асоціації (WВА). Бажаю Вам щастя та подальших успіхів».

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ також привітав В.КЛИЧКА з перемогою над Д.ХЕЄМ.

У вітанні, текст якого розміщено на Урядовому порталі, йдеться: «Вітаю Вас з визначною і такою довгоочікуваною перемогою. У цьому визначальному бою Ви продемонстрували найвищу майстерність, витримку і незламну силу духу».

«Відтепер всі чотири найвищі титули в світі боксу знаходяться в Україні, в родині КЛИЧКІВ. Це фантастичне досягнення, це чудова демонстрація світу непереможного українського характеру. Бажаю Вам щастя і наступних перемог», зауважив М.АЗАРОВ.