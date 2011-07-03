Спікер Держдуми РФ розповів, як йому було приємно обійти українські кораблі

Голова Державної думи РФ Борис ГРИЗЛОВ сподівається, що святкування у Севастополі Дня флоту України надовго запам'ятається його учасникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Севастополі, беручи участь на запрошення голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА в основних заходах святкування Дня флоту України.

«Два підрозділи почесної варти (Військово-морських сил України і Чорноморського флоту РФ), були моряки України, моряки Росії. Думаю, що це підказує нам, у якому напрямку і повинні розвиватися наші відносини», - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

На його думку, «останні роки складається гарна традиція, що і Росія, і Україна спільно святкують свої знаменні дати, часто це спільні знаменні дати: 9 травня у Харкові Воронезьке військове авіаційне училище брало участь у параді, спільно відзначався і День захисників Вітчизни, і ось сьогодні, у День флоту України, велике свято, і я на ньому очолюю делегацію Росії».

Як сказав Б.ГРИЗЛОВ, йому «дуже приємно було обійти кораблі, серед яких був і російський корабель «Ямал». І ми привітали зі святом й одних, й інших військових моряків».

Також Б.ГРИЗЛОВУ було «приємно брати участь у врученні морських кортиків випускникам академії (Академії Військово-морських сил імені Нахімова). І я думаю, що цей день ми всі разом запам'ятаємо надовго».