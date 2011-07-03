Пенсійну реформу «виправили» тисячу разів

До законопроекту про пенсійну реформу після прийняття його в першому читанні внесено близько тисячі поправок.

Про це повідомив віце-прем`єр Сергій Тігіпко в неділю в ефірі каналу ICTV.

За його словами, зараз їх відпрацьовує комітет.

Відповідаючи на питання щодо VIP-пенсій, віце-прем`єр висловив переконання, що пенсії, які будуть призначатися, будуть обмежені максимально 10 прожитковими мінімумами.

Водночас норму про обмеження вже призначених пенсій, на його думку, депутати не підтримають. Відповідну поправку, за словами Тігіпка, вже внесено до законопроекту.

"Є конкретні висновки Конституційного суду, що ми не маємо права відміняти цю норму", - сказав він.

Тігіпко також висловив сподівання, що наступного тижня законопроект про пенсійну реформу буде проголосований в цілому.

Українська правда