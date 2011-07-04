Тимошенко відмовляється називати суду своє прізвище

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вкотре відмовляється назвати суду свої особисті дані, посилаючись на те, що всі вони є в матеріалах кримінальної справи і в паспорті, який вона надала суду.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання Печерського районного суду Києва головуючий на процесі суддя Родіон КІРЄЄВ попросив Ю.ТИМОШЕНКО піднятися, але вона знову відмовилася, у зв’язку з цим суддя вкотре зробив їй зауваження, оскільки такі дії свідчать про неповагу до суду.

Ю.ТИМОШЕНКО на прохання судді назвати своє прізвище, місце реєстрації і проживання, наголосила, що «на даному етапі Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає з’ясування особи, оскільки це робилося на попередньому засіданні».

Крім того, додала Ю.ТИМОШЕНКО, всі мої особисті дані є в матеріалах кримінальної справи і в паспорті, який я надала суду.

Як повідомляв УНІАН, на попередніх засідання суду Ю.ТИМОШЕНКО також відмовлялась називати свої дані.