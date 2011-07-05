Суд звільнив Макаренка і Шепітька з-під варти

Апеляційний суд міста Києва звільнив з-під варти екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та екс-начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса ШЕПІТЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд задовольнив клопотання захисту А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА щодо зміни їм запобіжного заходу із взяття під варту на інший.

А.МАКАРЕНКО і Т.ШЕПІТЬКО були звільнені з-під варти одразу після оголошення суддею рішення суду. При цьому суд заборонив звільненим залишати територію України.

Суд мотивував своє рішення позитивними характеристиками щодо них, клопотанням поважних осіб щодо їхнього звільнення, поганим станом здоров’я А.МАКАРЕНКА і наявністю у Т.ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.

Як повідомляв УНІАН, колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА та А.МАКАРЕНКА звинувачують у нібито неправомірному митному оформленні природного газу.

І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Дана справа об’єднана в одне провадження разом із кримінальною справою, яку було порушено за аналогічні злочини щодо А.МАКАРЕНКА.

У даній справі, крім І.ДІДЕНКА та І.МАКАРЕНКА, звинувачення були пред`явлені й іншим посадовцям, які працювали з ними – Т.ШЕПІТЬКУ, Сергію ГАРЯЧОМУ, Олександру КОНЄВУ, Олегу БОРДІЛОВСЬКОМУ.