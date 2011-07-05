Регіонали стверджують, що у сільраді на Київщині «заблокували депутатів»

Представники Партії регіонів не захоплювали приміщення сільської ради села Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби київської обласної організації Партії регіонів, переданій агентству УНІАН з приводу інформації, розповсюдженої у деяких ЗМІ.

«Група депутатів сільської ради, дійсно, прибула до сільради сьогодні близько четвертої ранку, після того, як отримала повідомлення, що звідти невідомі виносять документи», - зазначається у повідомленні.

При цьому в обласній організації ПР пояснюють, що такий розвиток подій був спричинений тим, що ще 29 червня позачергова сесія Софіївсько-Борщагівської сільради висловила недовіру голові та ухвалила рішення про дострокове припинення його повноважень. За це проголосували 23 депутата (серед них лише 12 – представники Партії регіонів) із 32, зереєстрованих на засіданні сесії. «Пізніше Києво-Святошинський районний суд підтвердив легітимність рішення сесії сільради. Водночас виконання обов’язків сільського голови було покладено на секретаря сільської ради», - наголошують у Партії регіонів.

Стосовно ситуації, що склалася у сільраді, у повідомленні зазначається, що «після того, як депутати прибули до приміщення сільської ради, їх заблокували прихильники колишнього голови. Наразі на місці події перебувають працівники правоохоронних органів, які перевіряють інформацію про можливе викрадення документації сільської ради».

Довідка УНІАН. Сьогодні «Українська правда» з посиланням на жителів села повідомила, що у Софіївській Борщагівці Партія регіонів намагалася захопити місцеву раду, щоб висловити недовіру голові сільради.