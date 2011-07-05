Наша Україна відновлює державну символіку у Севастополі

Молодіжні організації Севастополя спільно з офіцерами запасу флоту України за підтримки партії «Наша України» відновлють зображення державного прапора на Північній стороні міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це сказав народний депутат України Андрій ПАРУБІЙ.

Також вони взяли на себе зобов’язання робити це, у разі потреби, регулярно, напередодні святкування Дня флоту України.

А.ПАРУБІЙ висловив сподівання на те, що нова влада Севастополя зможе адекватно реагувати на будь-які акти вандалізму щодо державної символіки України, особливо подібні тим, які сталися у ніч на 3 липня, а також не допустить на території міста ескалації напруженості з цього приводу.