Наша Україна відновлює державну символіку у Севастополі
17:54, 05 липня 2011Політика
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Партія підтримала молодь і офіцерів
Молодіжні організації Севастополя спільно з офіцерами запасу флоту України за підтримки партії «Наша України» відновлють зображення державного прапора на Північній стороні міста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це сказав народний депутат України Андрій ПАРУБІЙ.
Також вони взяли на себе зобов’язання робити це, у разі потреби, регулярно, напередодні святкування Дня флоту України.
А.ПАРУБІЙ висловив сподівання на те, що нова влада Севастополя зможе адекватно реагувати на будь-які акти вандалізму щодо державної символіки України, особливо подібні тим, які сталися у ніч на 3 липня, а також не допустить на території міста ескалації напруженості з цього приводу.
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