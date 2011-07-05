Колесніков розповів Януковичу про головну проблему України

Україна виконує усі зобов’язання, які вона взяла перед УЄФА щодо будівництва інфраструктури.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, про це сказав віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомив після зустрічі Б.КОЛЕСНІКОВ, серед питань, що обговорювалися під час зустрічі, – стан інфраструктури у країні, насамперед дорожньої.

«Президент України завжди велику увагу приділяє інфраструктурі нашої країни. І найголовніша проблема – це автомобільні дороги. Треба терміново знаходити джерела, ресурси і зробити дороги дійсно якісними», – наголосив віце-прем`єр-міністр.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, у цьому зв’язку окреслено низку заходів, які приведуть до конкретного результату. «Мова йде у першу чергу не про те, як дороги будувати, а як їх грамотно фінансувати та адмініструвати. Це питання вимагає серйозного вивчення», – зауважив він.

Також на зустрічі порушувалися питання щодо ситуації на авіаційному ринку України та шляхи її покращення.