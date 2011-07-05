Кириленко: Янукович має негайно відправити Табачника у відставку

Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає свідомою антиукраїнською провокацією зменшення годин української мови в школі.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», йдеться у зверненні В.КИРИЛЕНКА до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Зменшення кількості годин української мови в початковій школі – це не просто черговий українофобський крок ТАБАЧНИКА, це свідома антиукраїнська провокація. І в першу чергу, на цю провокацію має відреагувати гарант Конституції - негайно підписавши указ про відставку міністра», - зазначається у листі політика.

«Сьогодні Табачник з його патологічною ненавистю до всього українського - нищенням історії, мови, закриттям українських шкіл, нищенням освіти, перетворився на серйозну загрозу національній безпеці», - наголошує В.КИРИЛЕНКО.

В.КИРИЛЕНКО у своєму зверненні нагадав, що згідно з Конституцією, відповідальність за дії уряду й урядовців несе Президент України.

«І якщо Президент України не розділяє українофобських поглядів цього, з дозволу сказати, міністра, то він негайно має відправити його у відставку», - зазначається у зверненні.