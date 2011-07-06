Від Могильова хочуть почути про 30 незнайомців у залі, де судять Тимошенко

Фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає заслухати у Верховній Раді міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА щодо перебування 29 червня на засіданні Печерського районного суду у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО близько 30 сторонніх осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрій ПРОКОПЧУК.

Він зауважив, що 29 червня до приміщення суду, де відбувалося засідання у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, під охороною міліції завели майже 30 молодих чоловіків.

«Вони були привезені міліцейським автобусом і в режимне приміщення заведені в нережимний час», - сказав він.

Ю.ПРОКОПЧУК припустив, що це було зроблено за вказівкою тих, хто «хоче сьогодні знищити опозицію та лідера «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО».

«Ми вимагаємо негайно заслухати міністра внутрішніх справ в цій залі і дати пояснення, чому здійснюються провокації», - сказав народний депутат.