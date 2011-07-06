ВР не захотіла чіпати Хорошковського

Парламент не підтримав проект постанови «Про Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу внесення подання про звільнення голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 19 (при необхідних 226 - УНІАН) із 345 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. У залі майже немає депутатів з фракції "БЮТ-Батьківщина", оскільки вони перебувають у Печерському суді міста Києва.

Проектом постанови передбачалося схвалити звернення Верховної Ради до Президента України з приводу внесення подання про звільнення голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, оскільки він «своїми діями завдав шкоди національній безпеці країни».

У зверненні зазначається, що «під час свого перебування на відповідальній посаді голови СБУ України В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зарекомендував себе як непрофесіонал, який діє всупереч національним інтересам країни, дискредитує діяльність СБУ, використовує її для досягнення особистих цілей та створює негативний імідж України».

«Безпрецедентно кричущим є конфлікт інтересів В.ХОРОШКОВСЬКОГО як державного службовця та як власника декількох бізнес-активів, зокрема телеканалу «Інтер», - наголошували автори проекту.

У документі також сказано, що «нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про конфлікт між медіа-групою «Інтер» з одного боку та «5-м каналом» та телеканалом ТВі з іншого боку, що полягав у незадоволенні групи «Інтер» результатами конкурсу щодо розподілу частот мовлення. Внаслідок рішення суду, на який тиснув вже сам факт перебування на посаді глави СБУ однієї із зацікавлених осіб, підсумки конкурсу були скасовані, а «5-му каналу» та телеканалу ТВі було відмовлено у наданні частот мовлення, на які претендувала медіа-група «Інтер». СБУ відкрито втручалася в цей процес».

«Це дало підстави говорити про впровадження політичної цензури в Україні, утиски свободи слова, тиск на суд та використання службового становища В.ХОРОШКОВСЬКИМ у власних цілях», - сказано у зверненні.

Крім того, у документі вказується, що «офіцери СБУ у межах своєї офіційної діяльності вдаються до тиску на представників інтелігенції, громадських організацій та журналістів».

За даними авторів проекту постанови, «18 травня ц.р. з ректором Українського католицького університету о. Борисом ГУДЗЯКОМ зустрівся співробітник СБУ, який зажадав від ректора провести певну роботу серед студентів навчального закладу з метою запобігання протиправних дій політичного характеру та намагався отримати від о. Бориса ГУДЗЯКА підпис під відповідним листом від керівництва СБУ».

Також у зверненні зазначається, що «24 травня ц.р. співробітники СБУ провели неофіційну зустріч з кореспондентом газети "Коммерсант-Україна", громадянином Росії Артемом СКОРОПАДСЬКИМ, на якій вони висловлювали сумніви щодо доцільності спілкування журналіста з окремими політиками, зокрема опозиційними, та натякали про депортацію з України».

Крім того, автори проекту нагадують про інцидент з керівником представництва німецького Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ.

На думку авторів проекту постанови, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ «грубо та систематично порушує Закон України «Про Службу безпеки України», використовуючи Службу безпеки України в партійних, групових та особистих цілях».