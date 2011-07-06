Беркут на чолі з заступником міністра виштовхав нардепа з суду

До судової зали Печерського районного суду в Києві, де слухається справа екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, близько 15.00 увірвалися бійці спец підрозділу «Беркут» на чолі із заступником міністра внутрішніх справ України Віктором РАТУШНЯКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники «Беркуту» почали силоміць виштовхувати журналістів із судової зали, збиваючи техніку.

Водночас народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" попереджають офіцерів «не вчиняти протиправних дій, не штовхати хлопців на злочин, оскільки саме їм доведеться за це відповідати».

Увірвавшись до зали суду, бійці «Беркуту» виштовхали з неї народного депутата України Євгена СУСЛОВА.

Після кількахвилинної сутички з депутатами бійці «Беркуту» залишили судову залу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, близько 14.30 головуючий у судовому засіданні Печерського районного суду, що розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році, суддя Родіон КІРЄЄВ оголосив півгодинну технічну перерву з вимогою, щоб народний депутат Є.СУСЛОВ, який порушував порядок у залі, добровільно залишив приміщення суду без застосування до нього примусових заходів з боку працівників міліції. «Я дозволяю тимчасово працівникам міліції не виконувати рішення суду, оскільки депутати намагаються зірвати судове засідання», - зазначив Р.КІРЄЄВ.

При цьому він звернувся до всіх народних депутатів фракції "БЮТ-Батьківщина", які присутні на даний час у судовому залі (близько 20 чоловік): «Суд звертається до вас не зловживати своїми правами як народних депутатів, не використовувати надані вам народом України повноваження і дискредитувати суд… Суд оголошує технічну перерву на півгодини, під час якої винна особа має добровільно вийти з зали».

Раніше Р.КІРЕЄВ вже вимагав за порушення порядку видалити із зали народного депутата Михайла КОСІВА. Депутат відмовився виходити. Після чого парламентарію стало зле і його забрала «швидка».

Пізніше в залі суду виник конфлікт між народними депутатами від опозиції та працівниками судової міліції «Грифон», які на вимогу судді за порушення порядку в засіданні намагалися примусово видалити із зали народного депутата Є.СУСЛОВА.