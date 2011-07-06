Прокурори хочуть ще одну справу - за сутичку в суді

Представники прокуратури в Печерському районному суді, який розглядає справу за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні українсько-російських газових угод, просить головуючого на засіданні суддю Родіона КІРЄЄВА виділити в окреме провадження матеріали щодо подій, що відбувалися сьогодні в судовій залі і направити до прокуратури для прийняття відповідного рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в судовому засіданні заявив один із представників сторони обвинувачення.

«Оскільки в залі судового засідання була проявлена зневага до суду, що може характеризуватися як втручання в діяльність суду, прошу виділити у провадження матеріали того, що відбувалося в залі суду і направити їх для прийняття рішення до органів прокуратури за територіальністю», - сказав представник прокуратури.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву до 16.50 у зв’язку з тим, що суддя пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за клопотанням захисника Ю.ТИМОШЕНКО про відвід судді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Печерського суду Р.КІРЕЄВ вже вимагав за порушення порядку видалити із зали народного депутата Михайла КОСІВА. Депутат відмовився виходити. Після чого парламентарію стало зле і його забрала «швидка».

Пізніше в залі суду виник конфлікт між народними депутатами від опозиції та працівниками судової міліції «Грифон», які на вимогу судді за порушення порядку в засіданні намагалися примусово видалити із зали народного депутата Євгена СУСЛОВА. Потім до зали суду увірвалися бійці спецпідрозділу «Беркут» і силоміць вивели з нього депутата Є.СУСЛОВА, при цьому виштовхуючи журналістів. Пізніше з зали суду було виведено і Ю.ТИМОШЕНКО.