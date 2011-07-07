Нардепи взялися за Податковий кодекс
10:34, 07 липня 2011Політика
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ВР розглядає зміни
Верховна Рада України розпочала розгляд в другому читанні проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталія ХОМУТИННИКА, до законопроекту було подано близько 600 поправок.
Він наголосив, що 367 поправок були враховані комітетом, а 228 відхилені.
Парламент розглядає кожну поправку, на якій наполягають народні депутати.
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