Нардепи взялися за Податковий кодекс

Верховна Рада України розпочала розгляд в другому читанні проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталія ХОМУТИННИКА, до законопроекту було подано близько 600 поправок.

Він наголосив, що 367 поправок були враховані комітетом, а 228 відхилені.

Парламент розглядає кожну поправку, на якій наполягають народні депутати.