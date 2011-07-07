Литвин: пенсії депутатів зменшаться вдвічі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що в разі ухвалення пенсійної реформи пенсія народних депутатів буде зменшена вдвічі у порівняні з нинішнім обсягом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні, реагуючи на репліку депутата від НУ-НС Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Зокрема, А.ЯЦЕНЮК, посилаючись на висновок головного юридичного управління апарату Верховної Ради зазначив, що норма про обмеження максимальних пенсій буде оскаржена в Конституційному Суді одразу ж як тільки буде ухвалена пенсійна реформа.

«Це брехня, що не буде надвеликих пенсій», - сказав А.ЯЦЕНЮК. Він наголосив, що таким чином віп-пенсіонери зроблять все можливе, аби повернути собі пенсійне забезпечення.

У свою чергу В.ЛИТВИН зауважив, що він провів консультації з цього питання з головою Пенсійного фонду Борисом ЗАЙЧУКОМ.

«Пенсії народних депутатів будуть зменшені в два рази і давайте говорити про це правду», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому голова ВР додав, що говорити про будь-яке рішення Конституційного Суду і реагувати на нього можна буде тільки після його ухвалення.