У засіданні у справі Тимошенко оголосили перерву через технічні проблеми

У засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено 10-хвилинну перерву через технічні проблеми в аудіофіксації засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву одразу після початку о 10.00 судового засідання оголосив головуючий суддя Родіон КІРЄЄВ.