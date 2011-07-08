У засіданні у справі Тимошенко оголосили перерву через технічні проблеми
10:18, 08 липня 2011Політика
3151 0
Одразу після початку
У засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено 10-хвилинну перерву через технічні проблеми в аудіофіксації засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, перерву одразу після початку о 10.00 судового засідання оголосив головуючий суддя Родіон КІРЄЄВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter