Суд одночасно розбиратиметься з Тимошенко і Луценком

У Печерському районному суді Києва у понеділок продовжиться розгляд кримінальних справ проти Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.

Засідання в обох справах розпочнуться там о 10:00.

"Температура повітря біля Печерського районного суду Києва стає аномально високою через призначені суддями на один час два судові засідання - у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та екс-прем’єра Юлії Тимошенко", - заявляє "Народна самооборона".

"Міліція наперед попередила про посилену охорону приміщення Печерського райсуду сотнею правоохоронців та обмежений доступ журналістів до будівлі суду. Натомість міліція запропонує послуги психолога Центру практичної психології ГУ МВС Києва", - сказано в повідомленні.

"Команда захисту Юрія Луценка на чолі із Ігорем Фоміним та Олексієм Баганцем вчергове готує для судді ряд клопотань", - повідомляє "Народна самооборона".

Наразі невідомо, чи зможе захищати Тимошенко в понеділок її адвокат Микола Титаренко.

Як відомо, у п’ятницю Печерський райсуд столиці переніс засідання у "газовій справі" Тимошенко на 11 липня після того, як її захисника Миколу Титаренка шпиталізували до відділення кардіології Київської обласної лікарні.

Українська правда