Тимошенко робить зауваження вже й прокурор

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО знову відмовляється вставати під час судового засідання у Печерському райсуді Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання головуючий суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ зробив Ю.ТИМОШЕНКО зауваження.

«Ви повинні звертатися до суду, стоячи», - сказав Р.КІРЄЄВ, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що згідно зі статтею 55 Конституції України вона має право захищатися так, як вважає за потрібне. «У статті 55 Конституції України чітко забезпечені мої права. Це мій протест проти неправосуддя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свої зауваження Ю.ТИМОШЕНКО зробив і прокурор.