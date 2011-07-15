Тимошенко: Я думаю, що у них вже написаний вирок

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що засідання Печерського районного суду Києва з розгляду порушеної проти неї кримінальної справи щодо газових угод продовжується незаконно, бо у судовій залі відсутні її захисники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після того як суддя Родіон КІРЄЄВ видалив її з зали засідань, звинувативши у неповазі до суду.

«Сьогодні в порушення Конституції і законів суддя діє безпрецедентно: він почав зараз розгляд судової справи без моєї участі, без участі моїх захисників, порушивши прямо 262 статтю Кримінально-процесуального кодексу, де є обов’язковою моя присутність у залі. Без мене вони не мають права цього робити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр також повідомила, що не встигла внести клопотання про залучення до судового процесу чотирьох нових адвокатів.

«Про те, що я прийшла із захисниками, суддя навіть не захотів слухати. Я думаю, що у них вже написаний вирок, їм не треба ніяких об’єктивних судових розглядів, їм потрібно оголосити вирок, їм потрібно розправитися зі мною, ліквідувати опозицію, і тому вони зараз виконують це злочинне доручення ЯНУКОВИЧА», - переконана вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також уточнила, що у судовому процесі братимуть участь усього п’ятеро адвокатів, у тому числі вже допущений до захисту Сергій ВЛАСЕНКО, а також ще четверо захисників, яких вона визначила, але не встигла внести відповідне клопотання до суду через її видалення із зали.

«Я хотіла сьогодні долучити чотирьох захисників і п’ятий – ВЛАСЕНКО», - сказала вона.