БЮТ: Янукович змінив тактику і припинив творити ілюзії

15 липня стало знаковим днем у війні Януковича проти опозиції та проти демократії в Україні, зазначають у своїй, оприлюдненій на офіційному сайті Заяві, партія «Батьківщина» та Блок Юлії Тимошенко.

"Україна та світ і раніше знали, що псевдокримінальну справу проти Юлії Тимошенко замовив та втілює в життя Янукович, - йдеться в Заяві. - Знали, що саме він вже склав та затвердив вирок. Втім, досі він намагався придавати процесу псевдозаконності, нібито гласності та удаваної правдоподібності – і на цьому програв! Програв, тому що пряма трансляція показала і нікчемність звинувачень, і переконливість аргументів захисту, через що люди зрозуміли, що ніяких порушень закону Юлія Тимошенко не допускала, а замовна справа проти неї сфальшована і носить суто політичний характер.

Тому, доходять висновку автори Заяви, 15 липня Янукович кардинально змінив тактику. Він припинив творити ілюзію відкритості процесу і дав команду своїм маріонеткам, а саме генпрокурору Пшонці та судді Кірєєву, переступити через Конституцію та Кримінально-процесуальний кодекс і розпочати банальну політичну страту головного опонента Януковича, яка стоїть на заваді його планам безповоротної кримінальної окупації України.

За висловом з тексту, ..."судилище з фарсу перетворилося на відвертий злочин".

Зокрема, сьогодні «суд» позбавив Юлію Тимошенко права на захист, не давши можливості долучити до слухань її захисників. Захисник, який наполягав на своїй участі у справі, був виведений із зали міліцією.

Суддя, наголошують партія і виборчий блок, розперезався до того, що видалив із зали і саму Юлію Тимошенко, а представник ГПУ зачитував фальшивий звинувачувальний вирок перед пустою лавою. Тим самим грубо порушено статті 262 Кримінально-процесуального кодексу, в якій чорним по білому написано, що «розгляд справи в засіданні суду першої інстанції відбувається з участю підсудного… Розгляд справи при відсутності підсудного допускається лише у виняткових випадках – коли підсудний перебуває за межами України і ухиляється від явки до суду».

Незважаючи на запевнення, які Янукович давав керівництву європейських країн щодо публічності процесу, 15 липня він наказав судді заборонити не лише пряму трансляцію, а й відеозйомку в залі суду. Напередодні аналогічне рішення було виконано і на судилищі над Юрієм Луценком.

Фактично до нуля зведено присутність журналістів на процесі. Дії щодо видалення преси повністю відповідають умовам будь-якого злочину, який має чинитися приховано.

Янукович панічно боїться Юлії Тимошенко і правди, котра, всім очевидно, на її боці, тому він припинив дотримуватися формальних ознак, які повинен мати навіть замовний судовий процес, йдеться в Заяві.

Позбавлення Юлії Тимошенко практично всіх інструментів захисту, гарантованих 263 та іншими статтями КПК і навіть статтею 55 Конституції («Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань») є неприхованою формою катування, до якої вдається Янукович, наголошується в ній.

Сьогодні депутати від опозиції зробили заяву про низку посадових злочинів, які під час розгляду справи Юлії Тимошенко свідомо вчинив суддя Кірєєв та представники ГПУ. "Ми розуміємо, що ГПУ, очільник якої Пшонка відверто заявив, що служить не закону, а Януковичу, залишить цю заяву навіть без формального розгляду, але прийде час, і злочинці понесуть відповідальність", - запевняють автори Заяви.

Партія «Батьківщина» та БЮТ застерігають Януковича від ілюзій про судовий бліц-криг та швидку розправу над Юлією Тимошенко. Вона та її команда готові до виснажливої боротьби, відповідно до згаданої вище статті 55 Конституції, «будуть будь-якими не забороненими законом засобами» захищати від «порушень і протиправних посягань» права і свободи не лише Юлії Тимошенко, а всіх громадян України, яких Янукович хоче позбавити невід’ємного права на опозицію, свободи вибору, свободи слова, інших прав і свобод.