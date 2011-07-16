Комісія Митного союзу навіть не розглядала пропозиції Януковича?

У ході засідання комісії Митного союзу 15 липня пропозиції України зі співпраці з МС у форматі «3+1» не розглядалися.

Про це УНІАН повідомило джерело у структурах, пов‘язаних з Митним союзом.

«Цього питання не було на порядку денному, і воно не обговорювалося», - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, за деякими даними, пропозиції України зі співпраці з Митним союзом, передані російській стороні 8 липня по лінії МЗС, знаходяться в урядових структурах Росії, і не надходили для розгляду в комісію Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу у форматі “3+1”. Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим Україною варіантом співпраці з Митним союзом за схемою "3+1".

Разом з тим, 15 липня В.ПУТІН заявив, що поки що не відомо, чи ввійде Україна до Митного союзу, а потім до Економічного простору.

«Політичне керівництво України, наскільки я собі уявляю, поки що таких планів не виношує в практичному переломленні. Що це означає? Це означає, що три країни – Росія, Білорусь і Казахстан домовлятимуться про те, як захищати свій внутрішній ринок від продукції з третіх країн», - підкреслив він.

28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди про співпрацю України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».