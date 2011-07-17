Литвин: люди побачать у чиїх руках земля і розчаруються в героях

Після набуття чинності закону про державний земельний кадастр суспільство побачить справжніх власників землі в Україні.

Про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вказав сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Рада».

Він зазначив, що після набуття чинності цього закону буде отримана «прозора картина» того, в чиїх руках сьогодні знаходиться земля.

«Коли люди побачать це, то вони розчаруються в деяких героях, в яких вони закохані «по вуха». Але тоді й постане питання: «А на яких підставах, на які кошти з’явилася ця земля?», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, багато з тих, хто сьогодні володіє землею, говорять про те, що в державі не можна вводити ринок землі, бо селяни – власники паїв залишаться без землі.

На думку В.ЛИТВИНА, так говорять ті люди, які хочуть залишити ринок землі «в тіні», «щоб знову в нас існував мораторій на продаж землі, і спритні люди мали можливість за безцінь скуповувати землю». За даними спікера, вже сьогодні «деякі корпорації і люди мають до 500 і більше тисяч гектарів землі». На думку В.ЛИТВИНА, ці власники придбали землю незаконно, й саме тому вони чинять такий шалений опір введенню ринку землі.

Водночас В.ЛИТВИН наголосив, що «земля була, є і залишиться в Україні».

За його словами, сьогодні необхідно докласти всіх зусиль, щоб земля мала реальну ціну. В.ЛИТВИН підкреслив, що на сьогодні вартість землі «на порядок нижча, ніж в сусідніх країнах, в тому числі в Польщі, які б, здавалося б, дуже близькі до нас», і це при тому, що «ми з гордістю говоримо, що українські чорноземи - найкращі у світі і що в нас до 40% світових запасів чорнозему». При цьому він наголосив, що українці не мають великої вигоди від використання цих чорноземів.

Посилаючись на висновки експертів, спікер зауважив, що для того, аби вийти на реальну ціну землі, державі необхідно від 5 до 10 років. «І мова ж іде не про базар, а мова йде про те, щоб ринок землі був у формі права продажу в оренду земельної ділянки. В оренду, але на значний період, скажімо, на 10 і більше років», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, ті, хто вже сьогодні взяв землю в оренду, не зацікавлені у розвитку ринку землі, бо вони «за безцінь забрали землю в оренду», а людям за це платять, «як Бог на душу їм покладе».

Водночас В.ЛИТВИН переконаний, що в Україні сформується нормальний, цивілізований ринок землі. «Ніхто в нас не кинеться скуповувати землю, іноземці не будуть мати права на це взагалі», - наголосив він.

При цьому спікер підкреслив, що «у всіх країнах, де існує ринок землі, на рік її обіг складає від 1 до 2%».

Голова ВР переконаний, що «головне - щоб земля отримала реальну ціну, а це можна зробити лише тоді, коли вона буде товаром».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 7 липня прийняла закону "Про Державний земельний кадастр", яким передбачено оновлення базових положень з ведення Державного земельного кадастру, що містяться в діючому Земельному кодексі.

17 червня В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що з 2012 року в Україні працюватиме ринок землі.

20 червня Кабінет міністрів України схвалив законопроект «Про ринок земель».

Опозиційні політики та деякі експерти виступають проти скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.