Експерт радить Україні, як привабити інвесторів: по-перше знищити «довідки»
Адамський пропонує свій рецепт
Експерт Польського Інституту міжнародних справ Лукаш АДАМСЬКИЙ вважає, що для поліпшення інвестиційного клімату Україна повинна звести до мінімуму адміністративні процедури.
Таку думку він висловив у переданому УНІАН коментарі Інституту Горшеніна під час експертного опитування «Інвестиційна привабливість України після підписання договору про ЗВТ з ЄС» у рамках річної програми Інституту «Україна-Росія-ЄС».
«Повинні зникнути "довідки", які треба брати в одному адміністративному органі для того, щоб показати іншому», - наголосив польський експерт.
На його переконання, несприятливий інвестиційний клімат в Україні є результатом відсутності істотних реформ в управлінні, бюрократії, що працює неефективно, за радянським зразком, а також – результат величезної, з огляду на європейські стандарти, корупції. «Якщо в ЄС хабар є винагородою чиновнику за те, що той порушує закон на користь "хабародавця", то в Україні і в інших пострадянських країнах Східної Європи, хабар - це винагорода чиновнику за те, що той приступає до виконання своїх службових обов'язків. Також поганий інвестиційний клімат випливає з відсутності правової держави, проблем з демократією, з авторитарних тенденцій різних українських урядів і президентів», - сказав Л.АДАМСЬКИЙ.
Експерт вважає, що дана ситуація дуже шкодить Україні у всіх сенсах. «Особливо дрібний і середній бізнес з країн ЄС боїться інвестувати в Україну, знаючи, що він не тільки може стати жертвою рейдерства, а також йому, швидше за все, доведеться платити десяткам чиновників. Можна взяти інший приклад – сферу освіти. Хто з випускників університетів країн ЄС, скажімо, захоче приїхати вчитися в українській аспірантурі, якщо знатиме, що зустрічатиметься з феодальними відносинами між викладачами й аспірантами? А декілька місяців він витратить лише на те, аби виконати вимоги українських правил з оформлення дисертації: зібрати купу підписів і печаток різних університетських чиновників?», - вважає польський експерт.
На його думку, рецепт зміни такої ситуації доволі простий. «По-перше - рішуча боротьба з корупцією. По-друге – реформа управління – скорочення до мінімуму адміністративних процедур і введення електронних технологій обслуговування населення. Варто при цьому виходити з того принципу, що держава не повинна вимагати від громадянина даних, якими вона вже володіє. Це означає, що повинні значною мірою зникнути "довідки", які треба брати у одного адміністративного органу для того, щоб показати іншому. По-третє – введення принципу максимальної прозорості прийняття рішень і персональної відповідальності чиновників за помилки. По-четверте – забезпечення незалежності судів», - відзначив Л.АДАМСЬКИЙ.
Експерт вважає, що такі зміни стануть можливими лише в тому випадку, якщо «одночасно проходитиме загальна демократизація країни і зміни в менталітеті її жителів – справа складна, але не є неможливою. Приклад країн Центральної Європи і Грузії має багато чому Україну навчити».
Також Л.АДАМСЬКИЙ упевнений, що проведенню вищеописаних реформ сприятиме підписання Україною угоди про створення Зони вільної торгівлі з Євросоюзом. «Перш за все – тому що збільшить торгівлю і бізнес-зв’язки з ЄС і посилить вплив тих сил і того лобі в Україні, які вже давно вимагають системних реформ і які розуміють, що це питання елементарного виживання України в умовах глобалізації. Спочатку, щоправда, ця тенденція до системних реформ може не бути особливо сильною, зате буде доволі стійкою. Що стосується довгострокової перспективи – я оптиміст», - сказав він.