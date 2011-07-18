Експерт радить Україні, як привабити інвесторів: по-перше знищити «довідки»

Експерт Польського Інституту міжнародних справ Лукаш АДАМСЬКИЙ вважає, що для поліпшення інвестиційного клімату Україна повинна звести до мінімуму адміністративні процедури.

Таку думку він висловив у переданому УНІАН коментарі Інституту Горшеніна під час експертного опитування «Інвестиційна привабливість України після підписання договору про ЗВТ з ЄС» у рамках річної програми Інституту «Україна-Росія-ЄС».

«Повинні зникнути "довідки", які треба брати в одному адміністративному органі для того, щоб показати іншому», - наголосив польський експерт.

На його переконання, несприятливий інвестиційний клімат в Україні є результатом відсутності істотних реформ в управлінні, бюрократії, що працює неефективно, за радянським зразком, а також – результат величезної, з огляду на європейські стандарти, корупції. «Якщо в ЄС хабар є винагородою чиновнику за те, що той порушує закон на користь "хабародавця", то в Україні і в інших пострадянських країнах Східної Європи, хабар - це винагорода чиновнику за те, що той приступає до виконання своїх службових обов'язків. Також поганий інвестиційний клімат випливає з відсутності правової держави, проблем з демократією, з авторитарних тенденцій різних українських урядів і президентів», - сказав Л.АДАМСЬКИЙ.

Експерт вважає, що дана ситуація дуже шкодить Україні у всіх сенсах. «Особливо дрібний і середній бізнес з країн ЄС боїться інвестувати в Україну, знаючи, що він не тільки може стати жертвою рейдерства, а також йому, швидше за все, доведеться платити десяткам чиновників. Можна взяти інший приклад – сферу освіти. Хто з випускників університетів країн ЄС, скажімо, захоче приїхати вчитися в українській аспірантурі, якщо знатиме, що зустрічатиметься з феодальними відносинами між викладачами й аспірантами? А декілька місяців він витратить лише на те, аби виконати вимоги українських правил з оформлення дисертації: зібрати купу підписів і печаток різних університетських чиновників?», - вважає польський експерт.

На його думку, рецепт зміни такої ситуації доволі простий. «По-перше - рішуча боротьба з корупцією. По-друге – реформа управління – скорочення до мінімуму адміністративних процедур і введення електронних технологій обслуговування населення. Варто при цьому виходити з того принципу, що держава не повинна вимагати від громадянина даних, якими вона вже володіє. Це означає, що повинні значною мірою зникнути "довідки", які треба брати у одного адміністративного органу для того, щоб показати іншому. По-третє – введення принципу максимальної прозорості прийняття рішень і персональної відповідальності чиновників за помилки. По-четверте – забезпечення незалежності судів», - відзначив Л.АДАМСЬКИЙ.

Експерт вважає, що такі зміни стануть можливими лише в тому випадку, якщо «одночасно проходитиме загальна демократизація країни і зміни в менталітеті її жителів – справа складна, але не є неможливою. Приклад країн Центральної Європи і Грузії має багато чому Україну навчити».

Також Л.АДАМСЬКИЙ упевнений, що проведенню вищеописаних реформ сприятиме підписання Україною угоди про створення Зони вільної торгівлі з Євросоюзом. «Перш за все – тому що збільшить торгівлю і бізнес-зв’язки з ЄС і посилить вплив тих сил і того лобі в Україні, які вже давно вимагають системних реформ і які розуміють, що це питання елементарного виживання України в умовах глобалізації. Спочатку, щоправда, ця тенденція до системних реформ може не бути особливо сильною, зате буде доволі стійкою. Що стосується довгострокової перспективи – я оптиміст», - сказав він.