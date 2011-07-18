Новий захисник Тимошенко - «людина із середніми розумовими можливостями»

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ проситиме суд надати йому 2 місяці для ознайомлення з матеріалами справи, порушеної проти його підзахисної щодо підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СІРИЙ заявив сьогодні журналістам.

«Я людина із середніми розумовими можливостями, я приблизно читаю десь 100 сторінок на день. І я буду просити суд, щоб з розрахунку 100 сторінок на день він дав мені час на ознайомлення з матеріалами справи», - сказав М.СІРИЙ.

Адвокат зауважив, що справа становить 5 тис. сторінок, і тому із розрахунку 100 сторінок на день та враховуючи вихідні, цей термін становитиме 2 місяці.