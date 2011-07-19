Кримська опозиція підтримала ініціативу НУ щодо захисту чесних виборів

Кримські організації опозиційних партій підтримали ініціативу «Нашої України» створити Комітет захисту чесних виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», 18 липня у Сімферополі за ініціативи кримської організації цієї партії відбулася перша робоча зустріч на місцевому рівні представників опозиційних політичних сил, а також громадських організацій щодо «ініціативи 12 липня» задля захисту вільного волевиявлення громадян України на виборах народних депутатів у 2012 році.

Участь у зустрічі взяли представники кримських організацій партії «Наша Україна», партії «Фронт Змін», Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, Всеукраїнського об’єднання «Свобода», а також уповноважений представник Меджлісу кримських татар, представники Української громади Криму, Всекримського товариства вчених та «Південного щита».

«Наша Україна» повідомляє, що учасники зустрічі підтримали ідею створення міжпартійного Комітету захисту чесних виборів, членство в якому було б відкритим для усіх бажаючих, у тому числі громадських організацій.

Учасники зустрічі також створили кримську робочу групу, головними завданнями якої мають стати організація «якісного процесу спостереження супроти можливих махінацій і фальсифікацій, координація дій у контексті формування виборчих комісій, роботи спостерігачів, а також співпраця з міжнародними організаціями, які здійснюватимуть спостереження за виборчим процессом», йдеться у повідомленні.

На зустрічі, крім того, було домовлено сприяти узгодженню принципів участі представників опозиційних політичних сил у виборах та узгоджено необхідність проведення регулярних зустрічей з координації спільних дій, які сприятимуть консолідації демократичних сил в інтересах громадян і держави.

Учасники зустрічі також утворили громадський організаційний комітет з питань підготовки і проведення заходів щодо відзначення 24 серпня Дня Незалежності України в Криму.