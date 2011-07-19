На суд до Луценка прийшли американці

Печерський райсуд продовжив розгляд справи Луценка

Київ. 19 липня. УНІАН. Печерський районний суд міста Києва на сьогоднішньому засіданні продовжив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні буде продовжено зачитування прокурорами обвинувального висновку.

У залі присутні представники інформаційних агентств і друкованих ЗМІ. Відео- та фотофіксація засідання заборонена.

Судове засідання розпочалося після 15-хвилинного запізнення головуючого у процесі судді Сергія ВОВКА.

У залі суду преребувають представники Посольства США в Україні, з якими поспілкувався Ю.ЛУЦЕНКО.