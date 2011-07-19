Луценко наполіг, що йому пора обідати

У судовому засіданні Печерського районного суду Києва у кримінальній справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА оголошено перерву до 13.45.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошено головуючим суддею Сергієм ВОВКОМ.

При цьому прокурори виступали проти оголошення перерви, мотивуючи це тим, що засідання суду розпочалося сьогодні о 12.15.

Оголошення перерви ініціював захист Ю.ЛУЦЕНКА.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що перерва у судовому засіданні необхідна для того, щоб він міг поїсти, як це йому прописали лікарі, але, за його словами, це можливо зробити лише у СІЗО.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо свого стану здоров’я, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Підтверджені всі попередні діагнози, а також заявлено про ймовірність наявності гепатиту».

Він підкреслив, що перебуває у суді з 8.00, і його привезли сюди «так рано» у зв’язку з тим, що в СІЗО немає бензину і тому усіх затриманих привозять одночасно.