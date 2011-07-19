У Макіївці з трьох україномовних шкіл вже вивезли все, крім стін?

У Макіївці Донецької області батьки учнів трьох загальноосвітніх україномовних шкіл №№ 3; 27 і 100 просить міського прокурора Олега ПОЛЯКОВА проконтролювати виконання судового рішення, яким припинено ліквідацію цих навчальних закладів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН мати учня школи №3 Тетяна ЖЕРЕБКО, вчора відповідну заяву від батьків було передано особисто до рук О.ПОЛЯКОВА.

У своїй заяві автори нагадали, що 13 липня Донецький апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення зупинити дії за рішенням Макіївської міської ради від 25 березня 2011 року про ліквідацію загальноосвітніх шкіл I-II ступенів №3, №27, №100 «до закінчення розгляду по суті даної справи (позову батьків до міськради) в суді».

Проте, згідно із заявами батьків учнів шкіл, що закриваються, ця постанова суду макіївською владою не виконується, і з названих шкіл вже «вивезено в невідомому напрямі все, крім стін».

У своїй заяві О.ПОЛЯКОВУ батьки просять прокуратуру «вжити заходів реагування для відновлення роботи Макіївських загальноосвітніх шкіл» і «недопущення порушення рішення суду».

Т.ЖЕРЕБКО також повідомила, що аналогічні заяви передано на ім`я начальника управління утворення Макіївської міськради Ірини ЛЯХ, меру Макіївки Олександру МАЛЬЦЕВУ і депутатському корпусу Макєєвської міськради.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».