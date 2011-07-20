Як «львівські події» 9 травня вплинули на українців (опитування)

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що в Україні після «львівських подій» 9 травня помітно зросла нетерпимість у поглядах між жителями різних регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, таку думку О.ФЕЛЬДМАН висловив у своїй статті «Регіональна толерантність: львівські події дали результат?» (“Українська правда” від 19.07.2011), порівнюючи і аналізуючи дані лютневого і червневого опитувань громадської думки, проведених Київським міжнародним інститутом соціології.

Зокрема, згідно з даними дослідження, лише 44% респондентів висловили думку, що в Україні не існує принципових регіональних відмінностей у політичних поглядах. Ще 26% не змогли визначитися з конкретним регіоном-антагоністом. Водночас 11% опитаних як регіон з протилежними поглядами виділили Галичину, 7% - Донбас і 5% - Буковину. У Західній Україні 18% вважають регіоном-антагоністом Донбас, на Півдні і Сході - Галичину (14 і 21%) і Буковину (5 і 7%).

У своїй статті О.ФЕЛЬДМАН заявляє, що найбільш толерантними українцями можна вважати жителів Центральної України, серед яких 51% опитаних не бачать кардинальних відмінностей між регіонами. За останні чотири місяці серед жителів Центральної України знизилася кількість тих, хто вважає погляди Південного Сходу небезпечними для цілісності країни, при цьому зросла кількість тих, хто вважає, що погляди жителів Західної України гальмують європейські перетворення, і тих, хто вважає, що погляди жителів Заходу небезпечні для цілісності України.

Наступним за рівнем толерантності можна вважати Західний регіон, де 45% опитаних не згодні з думкою, що в Україні існують регіони з кардинально протилежними політичними поглядами. Порівняно з лютневими результатами, у Західній Україні зменшилося число респондентів, що вважають погляди жителів Південного Сходу близькими до сталінізму, і тих, хто вважає, що погляди жителів Південного Сходу небезпечні для цілісності України.

Незважаючи на те, що серед жителів Південного регіону 46% опитаних висловили думку, що в Україні не існує регіонів з протилежними поглядами, серед жителів Півдня різко підвищилася нетерпимість до Західної України, відзначив О.ФЕЛЬДМАН. Так, істотно збільшився відсоток тих, хто вважає, що погляди жителів Західної України близькі до фашизму, заважають європейським перетворенням і небезпечні для цілісності країни. Більш як удвічі зросла кількість респондентів, які вважають, що життя в Україні було б кращим, якби в її складі не було Західної України.

При цьому тільки 34% жителів Східної України вважають, що кардинальних відмінностей у політичних поглядах між регіонами України не існує. Порівняно з лютим, помітне зростання кількості респондентів, які вважають погляди жителів Західної України небезпечними для цілісності країни. Ключова відмінність між Півднем і Сходом України простежується у тому, що для Сходу більш характерна тенденція до відчуття загальних відмінностей між регіонами за більш помірної адресної регіональної нетерпимості, тоді як для Півдня, навпаки, схильність до диференціації регіонів знизилася, але нетерпимість конкретно до Західного регіону помітно зросла.

За наслідками дослідження було розраховано також інтегральний індекс регіональної нетерпимості (ІІРНТ). Згідно з одержаними результатами, ІІРНТ за шкалою від 0 до 100 у цілому по Україні становив 46,4. Найвищі показники нетерпимості простежуються на Півдні (61,3) і Сході України (50,3). Трохи нижчий рівень нетерпимості на Заході (43,8). Найнижчий показник ІІРНТ спостерігається в Центрі (33,5 і 37,4). Порівняно з лютневими даними, відповідний індекс у цілому зріс з 39,0 до 46,4, головним чином за рахунок зростання нетерпимості на Півдні (на 20,3 пункти) і Сході (на 7 пунктів). На думку соціологів, найбільше на динаміку показників регіональної толерантності-нетерпимості вплинули скандальні події в Львові 9 травня.

Як наголошується в повідомленні, опитування проводилися у лютому і в червні 2011 року «Київським міжнародним інститутом соціології» (КМІС) на замовленням «Інституту з прав людини, протидії екстремізму і ксенофобії» (IHRPEX) методом особистого інтерв`ю. Вибірка – чотириступінчаста стохастична. Опитано 2040 респондентів віком від 18 років, які проживають у 110 населених пунктах України. Статистична похибка не перевищує 2,3%, без урахування дизайн-ефекту.