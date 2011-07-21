ГПУ знає, скільки Тимошенко витрачала на ресторани і шуби

Генеральна прокуратура володіє інформацією про кредитну картку екс-прем`єра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО, з якої вона витратила більш як 1 млн. дол. на особисті потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН сьогодні на брифінгу.

Кажучи про докази, які б свідчили про особисте збагачення Ю.ТИМОШЕНКО у зв`язку з «газовими справами», що розслідуються Генеральною прокуратурою, Р.КУЗЬМІН зазначив, що у слідства є документи, які підтверджують, що Ю.ТИМОШЕНКО розпоряджалася кредитною карткою, що належить компанії «Сомоллі Інтерпрайзес», в особистих цілях.

«Лише за дослідженими даними Ю.ТИМОШЕНКО витратила більш як 1 млн. дол. на особисті потреби, розплачуючись нею в магазинах, ресторанах, купуючи хутряні вироби...», - сказав Р.КУЗЬМІН.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО впродовж півтора роки тільки з цієї картки заплатила за готелі, бари і ресторани в готелях більш як 150 тис. дол.

Він також відзначив, що компанія «Сомоллі Інтерпрайзес» відповідно до документів, одержаних від американських органів юстиції, належить компанії ЄЕСУ, керівником якої довгий час була Ю.ТИМОШЕНКО.

Р.КУЗЬМІН відзначив, що це і багато що іншого також розслідуватиметься в рамках кримінальних справ, порушених стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.