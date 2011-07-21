Проти Тимошенко готувалася масштабна провокація?

Один з координаторів громадської кампанії «Тимошенко до відповідальності» Павло ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ заявляє про підготовлювані владою провокації під час судових засідань з розгляду кримінальних справ екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО і екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні перед Печерським районним судом Києва.

«Наступного тижня планується провокаційний захід. Була дано команду знайти людину, яка одержала каліцтво буквально за день до цього заходу, або буде влаштована колотнеча з депутатами, виведено депутатів БЮТ на колотнечу. Організовано все це буде нашими провокаторами», - сказав П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ.

За його словами, ця провокація організовується для дискредитації опозиційної партії «Батьківщина» та її лідера Ю.ТИМОШЕНКО, і для подальшого кримінального переслідування.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ також повідомив, що кампанія «Тимошенко до відповідальності» координується одним з колишніх членів організації «Жовта пора» Дмитром Олеговичем МІРОШНИЧЕНКОМ.

«Зараз я знаю, що він (Д.О.МІРОШНИЧЕНКО) напряму контактує з КЛЮЄВИМ і офісом на Липській. Саме він був нашим касиром і саме він був нашим координатором», - додав він.

За його словами, учасники компанії «Тимошенко до відповідальності» за свою провокаційну діяльність одержують від 500 до 1000 грн. на день на підставі звітів про свою діяльність.

«В організації більш як 30 осіб, окремо розбиті групи на тих, хто працює в залі суду, а також на нічні мобільні бригади, які займаються розклеюваннями листівок, вивішуванням банерів, написанням гасел «За Кірєєва!», - уточнив він.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ також повідомив, що, усвідомивши свою деструкційну діяльність, він вирішив оприлюднити документи, які підтверджують причетність влади до організації і фінансування їх діяльності. За його словами, учасники кампанії «Тимошенко до відповідальності» проходили у будівлю Печерського районного суду на підставі сфальсифікованих посвідчень представників ЗМІ.

Водночас він підкреслив, що їх організація не має жодного відношення до «Загальновійськового союзу» Олега КАЛАШНІКОВА, який проводить акції перед Печерським райсудом.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ також повідомив, що звернувся до помічника народного депутата України Юрія ГРИМЧАКА за допомогою в організації оприлюднення цих фактів.

За його словами, за освітою він є програмістом, і погодився на участь у громадянській кампанії «Тимошенко до відповідальності» лише через відсутність роботи.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ також повідомив про свій вихід з цієї організації і закликав усіх своїх колег наслідувати його приклад.

Як повідомляв УНІАН, з самого початку розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО біля будівлі Печерського районного суду Києва знаходяться невідомі молоді люди, які заявляють, що вони є супротивниками екс-прем`єра.

За їх словами, вони представляють громадську організацію «Тимошенко – до відповідальності!». Хлопці одягнені у чорні футболки з написом «Тимошенко – до відповідальності. Ці руки крали».