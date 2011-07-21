Кузьмін пролив трохи світла на справу Волги

Генеральна прокуратура України розслідує кримінальні справи стосовно чотирьох чиновників Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (ДКРРФП), зокрема - керівника комісії Василя ВОЛГИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконуючий обов`язки генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН повідомив сьогодні на брифінгу.

Р.КУЗЬМІН нагадав, що ГПУ порушено кримінальну справу за статтею 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які займають відповідальні пости, за попередньою змовою з групою осіб).

У зв`язку з розслідуванням цієї справи було затримано голову комісії В.ВОЛГУ, вчорашнім рішенням Печерського суду йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Також прокуратура розслідує справу стосовно начальника одного з департаментів комісії та інших чиновників, які працюють в безпосередньому підпорядкуванні В.ВОЛГИ.

Р.КУЗЬМІН повідомив, що загальна сума хабара, який вони вимагали від кредитної спілки, становить 500 тис. дол. Цю суму чиновники хотіли одержати за виведення тимчасової адміністрації з фінансової установи.

Р.КУЗЬМІН відзначив, що цією справою займалися співробітники СБУ, які проводили негласну фіксацію дій чиновників держкомісії, тому слідчим шляхом були одержані докази одержання ними половини суми хабара.

При цьому Р.КУЗЬМІН зазначив, що ГПУ продовжує активно вести боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади. «Завдання непросте, слідство стикається з серйозними труднощами, однак це неминуче», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГА очолює Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 р. В.ВОЛГА був затриманий слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.