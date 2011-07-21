У справі Макаренка-Діденка-Шепітька ще троє підсудних

Головуюча у судовому засіданні Печерського районного суду Києва суддя Оксана ЦАРЕВИЧ оголосила перерву до 11.00 25 липня у розгляді кримінальної справи, порушеної проти колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та екс-начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса ШЕПІТЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на місці ухвалила та оголосила головуюча О.ЦАРЕВИЧ.

«Враховуючи, що справа розглядається іншим складом суду, судом вручається всім учасникам судового процесу копія обвинувального висновку та надається три доби, щоб сторони протесту ознайомилися з копією обвинувального висновку», - сказала О.ЦАРЕВИЧ.

Таке рішення суддя ухвалила, незважаючи на заперечення І.ДІДЕНКА, який вимагав продовження судового засідання, мотивувавши це можливістю ознайомлення суду та всіх учасників процесу з обвинувальним висновком у робочому порядку.

Сьогодні на судовому процесі також були оголошені прізвища інших підсудних, які проходять у цій кримінальній справі. Зокрема, йдеться про начальника відділу митного оформлення НАК «Нафтогаз України» Олега БОРДІЛОВСЬКОГО, головного інспектора відділу митного оформлення №1 в м. Києві Енергетичної регіональної митниці Сергія ГАРЯЧОГО, які звинувачуються у службовій недбалості під час розмитнення газу у 2009 році. Крім того, у цій же справі проходить колишній начальник Енергетичної регіональної митниці Олександр КОНЄВ.

Кримінальна справа розглядається іншою колегією суддів згідно з відповідним рішенням Апеляційного суду Києва.

Судове засідання розпочалося сьогодні об 11.20.

Суддя О.ЦАРЕВИЧ 40 хвилин встановлювала особи всіх учасників процесу, жоден з яких не заявив клопотання про відвід суддів, які розглядають справ, та після цього оголосила перерву.

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКА та А.МАКАРЕНКА звинувачують у перевищенні службових повноважень під час розмитнення газу в 2009 році після підписання відповідних угод між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром».

5 липня цього року Апеляційний суд Києва звільнив А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА з-під варти. Суд мотивував своє рішення їх позитивними характеристиками, клопотанням поважних осіб про їх звільнення, поганим станом здоров`я А.МАКАРЕНКА і наявністю в Т.ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.

У той же час суд відмовив І.ДІДЕНКУ змінити йому запобіжний захід, мотивувавши своє рішення тим, що І.ДІДЕНКО має посвідку на проживання в Іспанії, а також тим, що він може на свободі вплинути на проведення слідчих дій проти нього.